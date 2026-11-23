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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Aston Villa2da teknik direktör Unai Emery, TNT Sports'a konuştu.

İşte Unai Emery'nin sözleri;

Osimhen elbette çok önemli bir forvet, Leao çok iyi bir kanat oyuncusu ama onların yerini alabilecek başka oyuncuları da mevcut. Benim için Galatasaray'ın en önemli özelliği takım halinde nasıl oynadıkları, stadyumlarındaki enerjileri ve kolektif taktik anlayışları. Osimhen yerine Barış Alper Yılmaz'ı ya da başka bir santrforu koyabilirler.

GALATASARAY FARKLI

Türkiye'de oynamak her zaman bir zevk. Geçen yıl Fenerbahçe'ye karşı da oynadık; dolayısıyla bu yeni bir meydan okuma. Galatasaray ise farklı. Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takım.

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BASIN TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

Benim için önemli olan şey, takım olarak ortaya koydukları taktikler. Hücum anlamında çok iyi oyuncuları var. Belki oynayamayacak oyuncuları olacaktır ama iyi futbolculardan oluşan bir takım. Taraftarların da desteğini hesaba katarak bütünü düşünmeliyiz ve ne kadar yoğun oynadıklarını göz önünde bulundurmak zorundayız.