×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Unai Emery: 'Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde kupaya gidebilecek takımlardan bir tanesi!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Unai Emery
Unai Emery: Fenerbahçe, Avrupa Liginde kupaya gidebilecek takımlardan bir tanesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 00:04

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirterek, "Avrupa Ligi'nin kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayabiliyor. Ama Avrupa Ligi’nde önemli takımlar var. Fenerbahçe de kupaya doğru gidebilecek takımlardan bir tanesi. Bugün çok şeyi başardığımızı düşünüyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa'ya, Jadon Sancho'nun attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, "Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz, Fenerbahçe'ye de saygı duyduk. Çok kaliteli bir kadrosu ve taktiksel olarak çok başarılı ve iyi bir teknik direktörleri var. Bugün çok şeyi başardığımızı düşünüyorum. Çok mutluyum. Oyuncularımın nasıl performans gösterdiğini, nasıl üç puan aldığımızı ve nasıl mücadele ettiğimizi görünce bugünden mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Bu atmosferde futbolcular, nasıl hissetmeleri gerektiğini ve bu kadar ısıran bir rakibe karşı nasıl oynanması gerektiğini gösterdiler. Bu bizim için çok önemliydi ve bize tecrübe kattı. Bu seneki hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak. Kupayı kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayabiliyor. Premier Lig'de bunun için çok fazla takım mücadele ediyor, oradaki yol daha zor. Ama Avrupa Ligi’nde de önemli takımlar var. Fenerbahçe de kupaya doğru gidebilecek takımlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçe - Aston Villa maçına damga vuran an: Gol iptal edildiFenerbahçe - Aston Villa maçına damga vuran an: Gol iptal edildi!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Unai Emery

BAKMADAN GEÇME!