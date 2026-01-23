Unai Emery: 'Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde kupaya gidebilecek takımlardan bir tanesi!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa'ya, Jadon Sancho'nun attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, "Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz, Fenerbahçe'ye de saygı duyduk. Çok kaliteli bir kadrosu ve taktiksel olarak çok başarılı ve iyi bir teknik direktörleri var. Bugün çok şeyi başardığımızı düşünüyorum. Çok mutluyum. Oyuncularımın nasıl performans gösterdiğini, nasıl üç puan aldığımızı ve nasıl mücadele ettiğimizi görünce bugünden mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Bu atmosferde futbolcular, nasıl hissetmeleri gerektiğini ve bu kadar ısıran bir rakibe karşı nasıl oynanması gerektiğini gösterdiler. Bu bizim için çok önemliydi ve bize tecrübe kattı. Bu seneki hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak. Kupayı kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayabiliyor. Premier Lig'de bunun için çok fazla takım mücadele ediyor, oradaki yol daha zor. Ama Avrupa Ligi’nde de önemli takımlar var. Fenerbahçe de kupaya doğru gidebilecek takımlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

