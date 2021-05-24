Unai Emery, Avrupa Ligi rekorunun peşinde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar, İtalyan Trapattoni ve İspanyol Emery oldu.

Trapattoni, 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de de Inter ile kupaya uzandı. Emery ise Sevilla'nın başında üst üste 3 kez (2014, 2015, 2016) Avrupa Ligi'ni kazandı.

49 yaşındaki Emery, turnuvadaki 4. finaline, Arsenal'ın başında olduğu 2019'da çıktı. Fakat Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Chelsea, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Üç İspanyol teknik adam, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Luis Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Juande Ramos, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Rafael Benitez, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.





- İspanyol teknik direktörler öne çıkıyor



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı teknik adamları İspanyollar oldu. Geçen yıl Sevilla'nın başında zafere ulaşan Julen Lopetegui ile İspanyolların şampiyonluk sayısı 11'e yükseldi.

İtalyan teknik direktörlerin 10 defa kaldırdığı kupada Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, Arjantinli ve İsveçliler ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler de kupada şampiyonluğa birer kez teknik adam olarak ulaştı.

Bu yılki finalde Villarreal ile karşılaşacak Manchester United'ın başındaki Ole Gunnar Solskjaer, teknik direktör olarak kariyerinin ilk finaline çıkacak.

48 yaşındaki Solskjaer, Manchester United kupayı müzesine götürürse turnuvayı kazanan ilk Norveçli teknik direktör olacak.



- Avrupa dışından sadece Simeone kazandı



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne kadar Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012 ve 2018'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı.