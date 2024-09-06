Umut Ünlü'den Paris'te altın madalya! Olimpiyat ve paralimpik tarihimizde bir ilk...

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Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut, 50 metre serbest S3 sınıfında finale çıktı.

Milli sporcu 44.83'lük derecesiyle altın madalya alırken, Türk spor tarihe geçti. Umut Ünlü'nün bu başarısı, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.

Gümüş madalyayı Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise Almanya'dan Alexander Tim Josia Topf aldı.

🥇 Huzurlarınızda para yüzmede tarihimizin ilk altın madalyasını kazanan Umut Ünlü! 🏊 pic.twitter.com/hRdKMWMfNW — Team Türkiye (@TeamTurkiye) September 6, 2024

ALTIN MADALYA REKORUMUZU KIRDIK

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'teki düzenlenen paralimpik oyunlarda tarihi başarı elde etti. Oyunların 10'uncu gününde para yüzmede branşındaki ilk altın madalya Umut Ünlü'den geldi. 50 metre serbestte altın madalya alan milli sporcunun bu başarısıyla Türkiye'nin Paris 2024'teki altın madalya sayısı 4'e çıktı.

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Daha önce Rio 2016'da 3 altın alan Türkiye, Paris 2024'te bu rekoru da kırdı.

Türkiye'ye diğer altın madalyaları Golbol Kadın Milli Takımı, para tekvandoda Mahmut Bozteke ile para okçulukta Öznur Cüre kazandırdı.

Oyunların bitmesine 2 gün kala Türkiye'nin madalya sayısı 4 altın, 10 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 23'e ulaştı.

SEVİLAY ÖZTÜRK'TEN BRONZ MADALYA

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, 50 metre kelebek S5 sınıfında finalde mücadele etti.

Sevilay Öztürk, finali 43.70'lik zamanıyla 3. sırada bitirerek tarihi bir başarı daha elde etti ve bronz madalya aldı.

Aynı yarıştaki bir diğer milli sporcu Sümeyye Boyacı ise 49.67'lik zamanıyla finali 7. sırada bitirdi.

Altın madalyayı 38.17'lik zamanıyla dünya ve paralimpik rekoru kıran Çinli sporcu Dong Lu aldı. Bir diğer Çinli sporcu Shenggao He ise 38.98'le gümüş madalya kazandı.

- Sevilay'dan bir tarihi başarı daha

Türkiye'ye yüzme branşında olimpiyat ve paralimpik oyunlarda madalya kazandıran tek isim olan Sevilay Öztürk, bir tarihi başarıya daha imza attı.

Henüz 17 yaşında Tokyo 2020'de 50 metre sırtüstünde bronz madalya alarak tarihe geçen Sevilay, Paris 2024'ü de boş geçmedi.

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ESKRİMDE TARİHİMİZİN İLK MADALYASI GELDİ

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalya kazandı.

Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya maçında İtalya'dan Emanuele Lambertini'yle karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçta rakibini 15-13 yenen Hakan, bronz madalya alarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu başarı hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin eskrim branşındaki ilk madalyası oldu.