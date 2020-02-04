Umut Nayir, Loris Karius'u takımdan gönderdi!
Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir, siyah beyazlı ekibin YouTube hesabından eğlenceli anlar yaşattı.
Beşiktaş'ın YouTube hesabından Football Manager 2020 oyununu oynayan Umut Nayir, takımını büyük ölçüde değiştirdi.
26 yaşındaki futbolcu, kaleci Loris Karius'u da takımdan gönderirken 'Karius ile yollarımızı ayırdık' dedi.
Umut, ayrıca oyunda 39 yaşına gelen Atiba Hutchinson'ı antrenör olarak Beşiktaş'ta tuttu...
İşte Umut Nayir'in oyundaki Beşiktaş kadrosu;
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