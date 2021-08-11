Son Güncelleme:
Umut Nayir Giresunspor'la sözleşme imzaladı
Beşiktaş'la yollarını ayıran Umut Nayir, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Umut Nayir'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.