MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUmut Nayir Giresunspor'la sözleşme imzaladı
GeriFutbol Umut Nayir Giresunspor'la sözleşme imzaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 11.08.2021 - 18:53 | Son Güncelleme:

Umut Nayir Giresunspor'la sözleşme imzaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut Nayir Giresunspor'la sözleşme imzaladı

Beşiktaş'la yollarını ayıran Umut Nayir, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi