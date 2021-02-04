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Umut Nayir attı, Hajduk Split kazandı
Beşiktaş'tan Hajduk Split'e kiralanan Umut Nayir, Hırvatistan Ligi'nde Istra 1961 karşısında takımının tek golünü atarak 3 puanı getirdi.
Mücadelenin 16. dakikasında Istra 1961 ağlarını sarsan Umut Nayir, Hırvat ekibiyle çıktığı 10. maçta 2. golünü kaydetti.
Hajduk Split, sahadan 1-0 galip ayrılırken puanını da 23'e çıkardı ve 5. sıraya yükseldi.
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