Umut Meraş'tan üst tur sözleri! "Elimizden geleni yapacağız, olursa olur"

A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş, Galler'e 2-0 kaybettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyet nedeniyle Türk halkından özür dileyen Meraş, "İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir şeyimiz kalmasa bile son maça kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız, olursa olur" ifadelerini kullandı.

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