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GeriFutbol Umut Meraş'tan üst tur sözleri! "Elimizden geleni yapacağız, olursa olur"
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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2021 - 21:27 | Son Güncelleme:

Umut Meraş'tan üst tur sözleri! "Elimizden geleni yapacağız, olursa olur"

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Umut Meraş'tan üst tur sözleri! "Elimizden geleni yapacağız, olursa olur"

Galler'e 2-0 yenilerek üst tur şansını zora sokan A Milli Takım'da Umut Meraş, mücadeleyi değerlendirdi.

A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş, Galler'e 2-0 kaybettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyet nedeniyle Türk halkından özür dileyen Meraş, "İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir şeyimiz kalmasa bile son maça kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız, olursa olur" ifadelerini kullandı.

Umut Meraştan üst tur sözleri Elimizden geleni yapacağız, olursa olur

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