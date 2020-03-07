Haber Giriş: 07.03.2020 - 11:24,
Umut Meraş, Mardin'deki çocukları unutmadı!
Türkiye A Milli Takımının sol beki Umut Meraş, Mardin Artuklu Gökçe İlkokulu'ndaki çocukları sevindirdi.
Minik öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol topları gönderen Umut Meraş, önemli bir jeste daha imza attı
Milli futbolcu, İstiklal Marşı'nın yıl dönümü olan 12 Mart'ta öğrencilerin marşı Ay Yıldızlı formamızla söylemesi için miniklere milli takım forması gönderdi
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