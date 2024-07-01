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Umut Meraş, Beşiktaş'a veda etti! "Kalbimde olacaksınız..."

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#Beşiktaş#Umut Meraş#Süper Lig
Umut Meraş, Beşiktaşa veda etti Kalbimde olacaksınız...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 17:07

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Umut Meraş, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı camiaya veda mesajı paylaştı.

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Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Umut Meraş, sosyal medya hesabından bir veda metni yayımladı.

28 yaşındaki oyuncu, veda metninde şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Beşiktaş Camiası, üç sezonda birlikte iki kupa kazandığımız Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmek için forma şansı bulduğum her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak adına çok çalıştım. Her zaman bulunduğum yerin ağırlığını bilerek karakterimden ödün vermeden Beşiktaş için mücadele ettim. Başkanımız ve yönetimimize, teknik ekibimize, kıymetli takım arkadaşlarıma ve değerli kulüp çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim. Bu camianın üyesi olduğum her an bana sevgilerini gösteren, iyi günümde kötü günümde beni destekleyen Büyük Beşiktaş taraftarlarına da en derin samimiyetimle yürekten teşekkürlerimi sunarım. Hepiniz kalbimde olacaksınız, sizleri seviyorum. En içten sevgi ve saygılarımla."

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2021-22 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş ile tüm kulvarlarda 60 maça çıkan Umut Meraş, 2 asistlik katkı sağladı.

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#Beşiktaş#Umut Meraş#Süper Lig

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