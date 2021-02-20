Umut Bulut, lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu!

Yeni Malatyaspor'un Konyaspor'u konuk ettiği maçta forma giyen Umut Bulut, Oğuz Çetin ile paylaştığı rekorun tek başına sahibi oldu. 2001 yılında profesyonelliğe adım atan 37 yaşındaki Umut Bulut, Süper Lig'de 17 sezonda 504. kez forma giydi.

Süper Lig'de 163 gol

Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer gol kaydetti.

Bu sezon ilk golünü ligin 12'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye atan Umut, 19'uncu haftada da Çaykur Rizespor filelerini havalandırdı.

Umut Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Etimesgut Belediyespor ve Galatasaray'a karşı birer gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar Süper Lig kariyerinde 163 gole ulaştı.

Başarılarla dolu kariyer

Milli futbolcu, futbol kariyerine başladığından bu yana 504'ü Süper Lig, 32'si Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), 25'i Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Ümit Milli Takım maçları da dahil), 10'u da Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere toplam 754 kez forma şansı buldu. Umut Bulut, forma giydiği 754 maçta fileleri 235 kez havalandırdı.

Centilmenliği dikkati çekiyor

Türk futbolunun unutulmazları arasına adını yazdıran Umut Bulut, oynadığı kulüplerdeki centilmenliğiyle de dikkati çekiyor. Umut Bulut, Süper Lig'de forma giydiği 504 karşılaşmada 6 kırmızı, 54 sarı kart gördü.

2011-2012 sezonunda Fransa'nın Toulouse takımında 32 kez sahaya çıkan milli futbolcu, 5 gol attı, 1 kez sarı kart gördü.

Umut Bulut'un kariyerinde forma giydiği maçlar ve attığı goller şöyle:

Alt yaş ligleri | 17 - 9

TFF Süper Kupa | 3 - 2

Türkiye Kupası | 76 - 31

TFF 3. Lig | 28 - 5

TFF 2. Lig | 30 - 6

Süper Lig | 503 - 163

Özel Turnuva ve Kupalar (Milli takım formasıyla) | 4 - 1

Özel Maçlar (Milli takım formasıyla) | 26 - 6

Dünya Kupası Elemeleri | 10 - 5

Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 25 - 2

Fransa Birinci Futbol Ligi (Toulouse formasıyla) | 32 - 5

TOPLAM | 754 - 235