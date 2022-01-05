Umut Bulut: "Gol kralı olmayı her futbolcu ister..."

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Eyüpspor'un devre arası ikinci yarı kamp çalışmaları, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde sürüyor. Eyüpspor, bir hafta sürecek kamp çalışmalarının ardından, 9 Ocak'ta evinde konuk edeceği Gençlerbirliği maçı için İstanbul'a dönecek.

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan ve takımın tecrübeli golcüsü Umut Bulut, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Zafer Turan, ilk olarak şunları söyledi;

“Sezon başı hedeflediğimiz puan ya da ligde bulunmak istediğimiz durumun 3-4 puan daha gerisindeyiz. 36 puan hedefliyorduk ama 4-5 puan gerisinde kaldık. Son oynadığımız 4-5 maçtaki performanstan da kaynaklandı aslında. Daha fazla puan alabileceğimiz bir dönemdi. Ama o maçların sonuçları istediğimiz gibi bitmedi. Belli sakatlıklar ve kopuklukların olması bunlarda etkili oldu."

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'HALEN YARIŞIN İÇERİSİNDEYİZ'

Geldikleri nokta itibarıyla şampiyonluk yarışının içinde olduklarını kaydeden Turan, "İkinci yarı hazırlıklarına başladık. Bir hafta sonra maçımız olduğu için kamp kısa sürecek. İlk transferimizi Popov ile yaptık, bugün aramıza katıldı. 4-5 transfer için yönetimimiz çalışıyor. Şampiyonluk yolunda en güçlü adaylardan biriyiz. 'Biz kesin şampiyon olacağız, biz kesin üst ligdeyiz' diye mesaj vermek istemiyorum ama bu yarışın içerisinde olduğumuzun mesajını vermek istiyorum. Bu belki ilk ikiden veya Play Off'tan olacak. Diğer takımlar gibi şansımız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ SÜPER LİG'E ÇIKMAK'

Takımın 38 yaşındaki tecrübeli golcüsü Umut Bulut ise, “İlk yarıyı istediğimiz gibi bitirdiğimizi söyleyemem. İkinci yarıya iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Antalya kampına geldik. Güzel bir ortamımız var. Lige iyi bir başlangıç yapıp, şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda da çalışıyoruz. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Gol kralı olmayı her futbolcu ister. Ben de çok isterim ama en büyük hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Süper Lig'e çıkalım bu arada gol kralı da olursam benim için iyi olur. Önemli olan şampiyonluk" diye konuştu.