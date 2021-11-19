Ümraniyespor'un İtalyan yıldızı Stefano Napoleoni konuğumuz oldu: 'Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Serie A'da oynar...'

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Türkiye'de daha önce Başakşehir ve Göztepe formalarını terleten ve şu an TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da forma giyen İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Spor Arena'nın konuğu oldu.

Sorularımıza içtenlikle yanıtlayan Napoleoni Süper Lig ve TFF 1. Lig arasındaki farkı net şekilde izah ederken; Kerem Aktürkoğlu ile Rıdvan Yılmaz'ın Serie A'da forma giyebileceğini ifade etti. İtalyan futbolcu ayrıca futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de çalışabileceğinin sinyallerini verdi.

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Napoleoni'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle;

- TFF 1. Lig'de o kadar organize takım var ki birçok Süper Lig takımından taktiksel anlamda öndeler. Bu konuda büyük bir şaşkınlık yaşadım.

- Süper Lig'de Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı beğeniyor. Potansiyelleriyle Serie A'da rahatça oynayabilirler.

* Ümraniyespor'daki hedefleri, Farioli, İstanbul ve çok daha fazlası...

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