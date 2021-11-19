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Ümraniyespor'un İtalyan yıldızı Stefano Napoleoni konuğumuz oldu: 'Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Serie A'da oynar...'

#Stefano Napoleoni#Ümraniyespor#Tff1.Lig Süper Lig Farkı Napoleoni

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'un İtalyan yıldızı Stefano Napoleoni, Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı. Süper Lig'de forma giydikten sonra bu sezon Recep Uçar'ın çalıştırdığı Ümraniyespor'u tercih eden İtalyan futbolcu, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'ın Serie A'da forma giyebileceğini belirtti.

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Türkiye'de daha önce Başakşehir ve Göztepe formalarını terleten ve şu an TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da forma giyen İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Spor Arena'nın konuğu oldu.

Sorularımıza içtenlikle yanıtlayan Napoleoni Süper Lig ve TFF 1. Lig arasındaki farkı net şekilde izah ederken; Kerem Aktürkoğlu ile Rıdvan Yılmaz'ın Serie A'da forma giyebileceğini ifade etti. İtalyan futbolcu ayrıca futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de çalışabileceğinin sinyallerini verdi.

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 Napoleoni'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle;

- TFF 1. Lig'de o kadar organize takım var ki birçok Süper Lig takımından taktiksel anlamda öndeler. Bu konuda büyük bir şaşkınlık yaşadım.

- Süper Lig'de Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı beğeniyor. Potansiyelleriyle Serie A'da rahatça oynayabilirler.

* Ümraniyespor'daki hedefleri, Farioli, İstanbul ve çok daha fazlası...

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#Stefano Napoleoni#Ümraniyespor#Tff1.Lig Süper Lig Farkı Napoleoni

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