Ümraniyespor'u Süper Lig'e taşıyan Recep Uçar'dan önemli açıklamalar! "Trabzonspor ile ilginç bir benzerliğimiz vardı"

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Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor ile aralarındaki benzerliğe dikkat çeken Recep Uçar, "Trabzonspor ile ilginç bir benzerliğimiz vardı. (Gülerek) Onlar kazanınca biz kazanıyoruz, kaybettikleri zaman biz de kaybediyorduk. Bizden bir gün önce Trabzonspor şampiyon olmuştu. Maç sabahı oyuncularıma bundan dolayı şampiyonluk konuşması yapmıştım. 'Çocuklar bugün bu hikaye bitiyor, son cümleyi yazacaksınız. Çıkın ve sahada o cümleyi hangi şekilde yazmak istiyorsanız o şekilde yazın.' dedim. O sabah şampiyon olacağımız içime doğmuştu ve olduk." dedi.

İŞTE RÖPORTAJIN TAMAMI:

Çocukluğunuzun geçtiği Ümraniye'de semtinizin takımıyla tarihe not düşülecek bir başarı kazandığınız. Kariyerinizde böyle bir serüveni bekliyor muydunuz?

Bu başarıyı aslında Ümraniyespor’da başlamadan önce hayal ediyordum. Her insanın kurduğu hayaller vardır; bu semtte doğup büyüyen, ortaokulu ve liseyi Ümraniye’de okuyan, kulübün altyapısında takımın kaptanlığını yapan, amatör olarak oynayan ve profesyonel olunca ayrılan birisiyim. Hayatının tamamını bu ilçede geçiren bir insan olarak Süper Lig’de çalıştığım dönemlerde bile tesislerde Ümraniyespor’un maçlarını açtırıyordum. Bu takımın teknik direktörü olmayı ve kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkma başarısı kazanmayı hayatım boyunca hayal ettim. Çok zor şartlarda 15. sırada beş puanda olan, kadro planlamasının çok kötü yapıldığı durumda başlayıp play-off’u kıl payı kaçırmıştık. O gün, mevcut kadronun üzerine doğru takviyeler yapılırsa seneye Süper Lig’e çıkacak takım neden Ümraniyespor olmasın diye hayaller kurmuştum. O hayal gerçek oldu, planlamayı doğru yaptığımız için ligde ilk ikinin dışına hiç çıkmayarak başardık. Hayal etmeden olmuyor.

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(IG: Ümraniyespor)

Başarının kazanılmasındaki etmenler size göre neydi?

Ligde bütçe olarak 12. veya 13. sırada olup çok büyük camialarla yarışabiliyorsanız, kadro kalitesi olarak onların aşağısında kalıp medya, taraftar ve diğer dış etmenler konusunda da o kulüplerin gerisindeyseniz rakipleri geçebilmeniz için bazı şeyleri doğru yapmamız lazım. Biz bazı şeyleri doğru yaptık.

Bunları açmak gerekirse;

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Doğru bir organizasyona sahip olmak

Güçlü bir oyun oynayabilmek

Daha fazla çalışmak

Doğru iletişim ve idare yapabilmek

Başkanımız tarafından verilen sözlerin tutulması

Küçük çaplı başlayan ama giderek büyüyen taraftar desteğinin motivasyonu…

TRABZONSPOR İLE İLGİNÇ BİR BENZERLİĞİMİZ VAR

Şampiyonluktan sonra neler hissettiniz?

Ümraniyespor ile şampiyonluk benim için ayrı bir mutluluk, çok değerli. Oyuncularıma, “eğer başarabilirsek hayatımdaki en değerli hikaye olacak.” diyordum. Trabzonspor ile ilginç bir benzerliğimiz vardı. (Gülerek) Onlar kazanınca biz kazanıyoruz, kaybettikleri zaman biz de kaybediyorduk. Bizden bir gün önce Trabzonspor şampiyon olmuştu. Maç sabahı oyuncularıma bundan dolayı şampiyonluk konuşması yapmıştım. “Çocuklar bugün bu hikaye bitiyor, son cümleyi yazacaksınız. Çıkın ve sahada o cümleyi hangi şekilde yazmak istiyorsanız o şekilde yazın.” dedim. O sabah şampiyon olacağımız içime doğmuştu ve olduk.

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Şampiyonluklardan sonra Abdullah Avcı ile görüştünüz mü?

Abdullah hocayı Antalyaspor maçının bir gün öncesinde aradım. “Hocam yarın şampiyon olacaksınız. Sizi arayan çok olacak, benim telefonumu açacağınızı bilsem bile ulaşma şansım zor. Yarın nasıl olsa şampiyon olacaksınız, şimdiden kutlayayım.” dedim. O da beni şampiyon olduğumuz gün arayıp tebrik etti.

SÜPER LİG’DE BİRLİKTE DEVAM EDEMEYECEĞİMİZ OYUNCULAR OLABİLİR

Kontratları biten oyuncularınız var, bir Süper Lig ekibi olarak yeni sezon kadro planlamasına başladınız mı?

Başkanımızla şimdilik yüzeysel olarak konuştuk. Kadromuzda devam eden ve ayrılan oyuncularımız olacak. Bunların sayısını muhtemelen Gençlerbirliği maçından sonra netleştireceğiz. Birkaç oyuncumuzla ilgili karar almamız gerekiyor, Süper Lig’de birlikte devam edemeyeceğimiz oyuncular olabilir. Bu şampiyonluğun ana aktörleri oyuncularımız, hepsine tekrar teşekkür ederim. Bütçemiz doğrultusunda yapabildiğimizin en iyisini yapacağız. Bütçemiz yarışacağımız 18 takımdan daha az olacak. İşimiz çok zor bunun farkındayım, başarabilirsek ayrı bir hikaye olacak.

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SÜPER LİG’DEKİ HEDEF KALICI OLABİLMEK

Süper Lig'de kalıcı bir Ümraniyespor olacak mı?

Hayatım boyunca rasyonel hedefler koymayı düşünen bir insanım. Ümraniyespor’un Süper Lig’deki birinci hedefi hayatta kalabilen ve mevcudiyetini sürdürebilen bir ekip olmak. Bu sene 1. lige başlarken Süper Lig’e çıkacağız demedik, amacımız ilk altıya girip play-off yapmaktı ama hikaye 5’te 5 ile başlayınca farklı yöne gitti. Süper Lig’deki hedefimiz kalıcı olabilmek.

Stadyum inşası ve tesis çalışması ile ilgili duyurular var. Düşünceniz ve beklentiniz nedir?

Çalışmaların son durumunu bilmiyorum ama stadımız yenilecek. Süper Lig’deki ilk iç saha maçını olabilirse şu anki stadımızda oynamak isterim. Çok kolay görünmüyor. Stat, zemin değişimi, ışıklandırmanın yapılması, üst tribünün inşası… Her şeyin 6 Ağustos’taki ilk maça yetişmesi çok hızlı ve doğru planlama ile yapılabilecek şeyler. Yeni stat inşası konusunda planımız var, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve başkanımız Tarık Aksar’ın beraber yürüttüğü bir proje var. İnşallah en kısa sürede tamamlanır ve takım maçlarını burada oynar.

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KİMSE CRYSTAL PALACE YA DA WATFORD’A BURADA NE İŞİN VAR DEMİYOR…

Süper Lig'de İstanbul'dan 7 takım olmasının dengeleri bozduğuna yönelik eleştiriler var. Ümraniyespor teknik direktörü olarak cevabınız nedir?

Soruyu öncelikle bir sporsever olarak cevaplamak isterim. Gönül ister ki; büyük camialara sahip Bursaspor, Kocaelispor, Eskişehirspor gibi birçok şey kazanmış takımların birlikte mücadele ettiği seyir zevki yüksek karşılaşmalar görelim. Ancak bir realite var, bazı kulüpler kötü yönetilip başarısız oluyor, bazıları ise daha düşük bütçelerle ve daha az destekle iyi yönetilip bir üst lige çıkmayı hak ediyorsa önüne bir bariyer konulmamalı. Önümüzde Premier Lig, Londra örneği var. Londra’daki 7-8 takımla dönem dönem Premier Lig oynanıyor. Kimse Crystal Palace’ın ya da Watford’un burada ne işi var, Chelsea, Tottenham, Arsenal bize yeter demiyor. Orada herkes organizasyona saygı duyuyor, sporseverlerin hikayemize değer verip hak ettiğimiz Süper Lig’de olmamızı doğal karşılayacaklarını düşünüyorum.