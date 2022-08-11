Ümraniyespor, Umut Nayir'i transfer etti! Eyüpspor'a imza atmıştı...

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Ümraniyespor'dan forvet hamlesi geldi.

Ümraniyespor, geçen sezonu Giresunspor'da geçiren, bu yaz transfer döneminde 1. Lig ekibi Eyüpspor'a 2 yıllık imza atan Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Nayir'i 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Umut'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Ankaragücü, Osmanlıspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split ve Giresunspor gibi kulüplerde forma giyen Umut Nayir, çıktığı 286 maçta 100 gol atıp 8 asist yaptı.