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Ümraniyespor, Umut Nayir'i transfer etti! Eyüpspor'a imza atmıştı...

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#Transfer#Umut Nayir#Ümraniyespor
Ümraniyespor, Umut Nayiri transfer etti Eyüpspora imza atmıştı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 18:14

Spor Toto Süper Lig ekibi Ümraniyespor, Giresunspor'dan ayrılarak bu yaz Eyüpspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Ümraniyespor'dan forvet hamlesi geldi.

Ümraniyespor, geçen sezonu Giresunspor'da geçiren, bu yaz transfer döneminde 1. Lig ekibi Eyüpspor'a 2 yıllık imza atan Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Nayir'i 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Umut'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Ankaragücü, Osmanlıspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split ve Giresunspor gibi kulüplerde forma giyen Umut Nayir, çıktığı 286 maçta 100 gol atıp 8 asist yaptı.

Ümraniyespor, Umut Nayiri transfer etti Eyüpspora imza atmıştı...

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#Transfer#Umut Nayir#Ümraniyespor

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