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GeriFutbol Ümraniyespor, Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı
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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 19:27 | Son Güncelleme:

Ümraniyespor, Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı

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Ümraniyespor, Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı
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TFF 1. Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor, Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor’dan Ahmet Canbaz’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Ahmet Canbaz’a 'hoş geldin' diyor, takımımızda başarı dolu bir kariyerin büyük adımlarını atmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 4 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya temsilcisi Werder Bremen'den bordo-mavililere 2019 yılında transfer olmuştu.

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