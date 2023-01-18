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Canlı Anlatım: Ümraniyespor Trabzonspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#Ümraniyespor#Trabzonspor
Canlı Anlatım: Ümraniyespor Trabzonspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 19:39

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Ümraniyespor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Ümraniyespor: 1

Trabzonspor: 0

Goller: 12' Umut Nayir

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Mustafa, Allyson, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Kartal, Onur, Bettaieb, Umut

Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Vitor Hugo, Hüseyin, Arif; Doğucan, Hamsik, Bardhi; Naci, Umut Bozok, Trezeguet.

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kupanın son 16 turunda iki kozlarını paylaşıyor. Saat 20:30'da başlayan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

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#Türkiye Kupası#Ümraniyespor#Trabzonspor

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