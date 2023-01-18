Canlı Anlatım: Ümraniyespor Trabzonspor maçı

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Ümraniyespor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
İlk yarı oynanıyor
Ümraniyespor: 1
Trabzonspor: 0
Goller: 12' Umut Nayir
İLK 11'LER
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Mustafa, Allyson, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Kartal, Onur, Bettaieb, Umut
Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Vitor Hugo, Hüseyin, Arif; Doğucan, Hamsik, Bardhi; Naci, Umut Bozok, Trezeguet.
Ümraniyespor-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Kupanın son 16 turunda iki kozlarını paylaşıyor. Saat 20:30'da başlayan mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.