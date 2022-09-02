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Canlı Anlatım: Ümraniyespor Trabzonspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Ümraniyespor#Trabzonspor
Canlı Anlatım: Ümraniyespor Trabzonspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 18:24

Ümraniyespor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Ümraniyespor: 0

Trabzonspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Valentin Gheorghe, Umut

Trabzonspor: Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Djaniny.

2022/23 Süper Lig sezonunda oynadığı dört maçta da açılış golünü yiyen tek takım Ümraniyespor. Trabzonspor ise şu ana kadar ilk golü attığı iki maçı da kazandı, açılış golünü kalesinde gördüğü tek karşılaşmadan puansız ayrıldı. Bu sezon Ümraniyespor'un Süper Lig'de çektiği şutların en büyük bölümünde pay sahibi olan Adel Bettaib, takımı adına henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. Trabzonspor'un Süper Lig'de İstanbul takımlarına attığı son üç gol de kafa vuruşuyla gelirken; bordo-mavili ekip, daha önceki 39 golün sadece üçünü bu şekilde kaydetmişti.

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Bu sezon Süper Lig'de golü bulunmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim Trezeguet. Süper Lig'deki son 26 şutunda rakip fileleri havalandıramayan Mısırlı oyuncu, önceki 26 denemesinde altı gol kaydetmişti. Süper Lig kariyerinde Ümraniyespor'a ilk kez rakip olmaya hazırlanan Abdullah Avcı, bugüne kadar karşılaştığı bütün İstanbul takımlarını yenmeyi başardı. Avcı, kariyerinde Ümraniyespor ile oynadığı tek resmi maçı Kasım 2014'te İstanbul Başakşehir'in başında 3-1 kazandı.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Ümraniyespor Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. 

 

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#Süper Lig#Ümraniyespor#Trabzonspor

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