Ümraniyespor - Samsunspor maçı tekrarlanacak mı? Ertuğrul Sağlam'dan açıklama

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Ümraniyespor maçının 88. dakikasında hakem Ramazan Keleş'in karşılaşmanın sonucunu etkileyen bariz kural hatası yaptığı yönünde gerekli evrakları tamamlayıp maçın tekrarı için bugün Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracaklarını söyledi.

Gerekli açıklamaların kulübün resmi hesaplarından yapılacağını dile getiren Sağlam, "Dolayısıyla müracaatımızı yapacağız ve federasyonun karar vermesini bekleyeceğiz. Oyun, Okan Derici sakatlandığı için durdu. Okan'ın tedavi edildikten sonra saha kenarına çıkması gerekirdi, orada bir hata var ama TFF bu olayları ne şekilde değerlendirecek, hep beraber göreceğiz. Kurallar ve uygulamalar çok açık şekilde ortadadır." ifadesini kullandı.

Pozisyon sonrasında saha içine girerek hakeme itiraz ettiğini anlatan Sağlam, "Hocam, verdiğiniz karar yanlış, bu bir skandaldır.' dedim. Tek söylediğim bu. O da sahanın içine girdiğimden dolayı bana kırmızı kart verdi ama yaklaşık 50-60 kişi zaten sahanın içindeydi. Hakemi uyarmam sadece bu noktadaydı." diye konuştu.

Sağlam, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladıklarını belirterek, sahalarında oynayacakları bu maçı mutlaka kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.



- Maçta yaşananlar

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda 31 Ocak'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçın sonlarına doğru yaşanan sakatlığın ardından karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş oyunu durdurmuştu.

Hakemin oyunu hava atışıyla başlattığı anda Samsunsporlu Brice Dja Djedje bir an duraksayınca topu alarak kaleye yönelen Okan Derici, kaleciden de sıyrılarak Ümraniyespor'u 2-1 öne geçiren golü atmıştı.

Bu dakikanın ardından iki takımın yedek kulübeleri ve sahadaki futbolcular uzun süre bu pozisyonu tartışırken, konuk ekibin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam itirazları nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Tartışmaların ardından Ümraniyespor'un teknik ekibi ve oyuncularının kararıyla konuk takımın gol atmasına izin verilmiş, mücadelenin 90 8. dakikasında yapılan santranın ardından Samsunsporlu Nadir Çiftçi topu rakip kaleye sürmüş ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maça dengeyi getirmişti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona ermişti.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...