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Ümraniyespor - Sakaryaspor maçına kar engeli!

Güncelleme Tarihi:

#TFF 1. LİG#Sakaryaspor#Ümraniyespor
Ümraniyespor - Sakaryaspor maçına kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 20:49

Trendyol 1. Lig'de oynanan Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı, yoğun kar yağışı sebebiyle 70. dakikada durduruldu.

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Ümraniye - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi.

Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 70. dakikada 0-0 devam ederken yoğun kar yağışı sebebiyle yarıda kaldı.

Müsabakanın 68. dakikasında hakem Davut Dakul Çelik, yoğun kar yağışı nedeniyle 3. kez oyunu durdurdu. İki takımın oyuncularıyla görüşen Çelik, takımları soyunma odasına gönderdi.

TRİBÜNDE TANIDIK İSİMLER

Sakaryalı teknik direktörler Yılmaz Vural, Bülent Uygun ve Orhan Ak, Ümraniyespor-Sakaryaspor maçını tribünden takip etti.

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#TFF 1. LİG#Sakaryaspor#Ümraniyespor

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