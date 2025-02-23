Ümraniyespor - Sakaryaspor maçına kar engeli!

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Ümraniye - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi.
Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 70. dakikada 0-0 devam ederken yoğun kar yağışı sebebiyle yarıda kaldı.
Müsabakanın 68. dakikasında hakem Davut Dakul Çelik, yoğun kar yağışı nedeniyle 3. kez oyunu durdurdu. İki takımın oyuncularıyla görüşen Çelik, takımları soyunma odasına gönderdi.
TRİBÜNDE TANIDIK İSİMLER
Sakaryalı teknik direktörler Yılmaz Vural, Bülent Uygun ve Orhan Ak, Ümraniyespor-Sakaryaspor maçını tribünden takip etti.