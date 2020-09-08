Ümraniyespor, Mustafa Murat Uslu'yu transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



Mustafa Murat Uslu, Altay'da geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta bir gol attı.

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