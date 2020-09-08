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GeriFutbol Ümraniyespor, Mustafa Murat Uslu'yu transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 19:25 | Son Güncelleme:

Ümraniyespor, Mustafa Murat Uslu'yu transfer etti

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Ümraniyespor, Mustafa Murat Uslu'yu transfer etti
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TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, son olarak Altay'da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Murat Uslu'yu kadrosuna kattı.

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Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mustafa Murat Uslu, Altay'da geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta bir gol attı.

Ümraniyespor, Mustafa Murat Usluyu transfer etti

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