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Ümraniyespor, Mustafa Murat Uslu'yu transfer etti
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, son olarak Altay'da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Murat Uslu'yu kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mustafa Murat Uslu, Altay'da geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta bir gol attı.
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