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Canlı anlatım: Ümraniyespor Kayserispor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniyespor#Kayserispor#Ümraniye Kayseri Maçı
Canlı anlatım: Ümraniyespor Kayserispor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 14:20

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

ÜMRANİYESPOR 0-1 KAYSERİSPOR

GOL: 25' Cardoso

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Avounou, Geraldo, Onur, Umut

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic.

ÜMRANİYESPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Kayserispor ile mücadele ediyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.

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#Ümraniyespor#Kayserispor#Ümraniye Kayseri Maçı

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