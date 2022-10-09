Canlı anlatım: Ümraniyespor Kayserispor maçı

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Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.
ÜMRANİYESPOR 0-1 KAYSERİSPOR
GOL: 25' Cardoso
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Avounou, Geraldo, Onur, Umut
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic.
ÜMRANİYESPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Kayserispor ile mücadele ediyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.