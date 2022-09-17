Canlı Anlatım: Ümraniyespor Kasımpaşa maçı

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Süper Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Ümraniyespor: 0

Kasımpaşa: 1

Goller: 36' Hadergjonaj(pen.)

İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Kasımpaşa, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 34 karşılaşmada alabilmişti. Hemşehrilerine yaptığı son ziyaretinde İstanbul Başakşehir'e 4-0 mağlup olan lacivert-beyazlılar, Kasım 2014-Mayıs 2015'ten bu yana üst üste iki İstanbul deplasmanını gol atamadan geçmiyor. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda ilk golü yiyen tek takım Ümraniyespor. Kasımpaşa ise son üç karşılaşmada da açılış golünü kaydederken, bu süreçte sadece geçen hafta Galatasaray'a mağlup oldu ve diğer iki mücadelede puan kaybetmedi.

Geride kalan altı haftalık süreçte rakiplerine en fazla gol beklentisi veren ve kalesinde en fazla gol gören takım olan Kasımpaşa, lig tarihinde ilk altı maçlar itibarıyla daha fazla gole sadece bir sezon izin verdi. Bu sezon Ümraniyespor'un Süper Lig'de attığı gollerin yarısını kaydeden Antonio Mrsic, bu iki golü de deplasman maçlarında penaltı noktasından buldu. 2022/23 Süper Lig sezonunda attığı gollerin en büyük bölümünü kafayla bulan takım olan Kasımpaşa, son maçında Galatasaray filelerine bu şekilde iki gol gönderdi.

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ÜMRANİYESPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Ümraniyespor Kasımpaşa maçı bugün saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.