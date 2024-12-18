Ümraniyespor - Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? ZTK 5. eleme turu maçı!

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Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün Ümraniyespor ile Karagümrük karşı karşıya geliyor. Bu hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları oynanıyor. Zaman zaman çekişmeli ve heyecan dolu karşılaşmalar ekranlara geliyor.

ÜMRANİYESPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Karagümrük maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 4. eleme turunu geçen 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların programı şöyle:

18 Aralık Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)

13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)

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13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)

13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)

13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)

15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK (Gaziantep)