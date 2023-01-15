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Canlı anlatım: Ümraniyespor İstanbulspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniyespor#İstanbulspor#Süper Lig
Canlı anlatım: Ümraniyespor İstanbulspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 13:25

Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

ÜMRANİYESPOR 0-2 İSTANBULSPOR

GOL: 30' Ethemi, 45+4' Melih

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-2

13' Ümraniyespor'da Mrsic'in kullandığı penaltıda kaleci Jensen gole izin vermedi.

20' Ali Palabıyık, Ümraniyespor lehine verdiği penaltı kararını, VAR incelemesinin ardından iptal etti.

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Kartal, Serkan, Mrsic, Geraldo, Onur Ayık, Umut.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Melih, Emir Kaan, Rroca, Topalli, Ethemi, Eze.

ÜMRANİYESPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 19. Hafta mücadelesinde Ümraniyespor, İstanbulspor ile karşılaşıyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.

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#Ümraniyespor#İstanbulspor#Süper Lig

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