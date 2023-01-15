Canlı anlatım: Ümraniyespor İstanbulspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
ÜMRANİYESPOR 0-2 İSTANBULSPOR
GOL: 30' Ethemi, 45+4' Melih
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 0-2
13' Ümraniyespor'da Mrsic'in kullandığı penaltıda kaleci Jensen gole izin vermedi.
20' Ali Palabıyık, Ümraniyespor lehine verdiği penaltı kararını, VAR incelemesinin ardından iptal etti.
İLK 11'LER
Ümraniyespor: Serkan, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Kartal, Serkan, Mrsic, Geraldo, Onur Ayık, Umut.
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Melih, Emir Kaan, Rroca, Topalli, Ethemi, Eze.
ÜMRANİYESPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 19. Hafta mücadelesinde Ümraniyespor, İstanbulspor ile karşılaşıyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.