Canlı Anlatım: Ümraniyespor Başakşehir maçı

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Dünya Kupası arasının ardından Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla yeniden başlıyor. Ümraniyespor evinde Başakşehir'i konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Ümraniyespor: 1

Başakşehir: 2

Goller: 2' Aleksic, 18' Umut Nayir, 57' Serdar Gürler

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

2. dakikada sağ taraftan Serdar Gürler’in içeri çevirdiği topa ön direkte Aleksic’in dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

4. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Del Valle’nin arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Geraldo’nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Del Valle’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Onur Atasayar ortasını kale önüne yaptı. Umut Nayir’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

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26. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berkay’ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Mustafa, Allyson, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut.

Başakşehir: Volkan, Şener, Touba, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Mounir, Okaka

Bu sezon hiçbir Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan tek takım olan Ümraniyespor'un son beş karşılaşması en az dörder gole sahne oldu. Son üç maçında rakip filelere en az ikişer gol gönderen Ümraniyespor, daha önceki 10 karşılaşmalık süreçte bunu sadece iki kez yapabilmişti

İstanbul takımlarına rakip olduğu son iki Süper Lig maçını sekiz gol yiyerek kaybeden İstanbul Başakşehir, daha önce Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 12 karşılaşmada tek yenilgi almış ve bu sürecin tamamında kalesinde 10 gole izin vermişti. 2022/23 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ikinci yarılarında Ümraniyespor'dan daha fazla gol yiyen tek takım Fatih Karagümrük. Ümraniye ekibi bu gollerin yarısını 46-60'ıncı dakikalar arasında kalesinde gördü.

Bu sezon Süper Lig'de Ümraniyespor formasıyla en fazla gol atan iki oyuncudan biri olan Antonio Mrsic, bu gollerin tamamını maçların 73'üncü dakikasından sonra buldu ve üç golü penaltı noktasından kaydetti.

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Ümraniyespor formasıyla iç sahada çıktığı son üç Süper Lig maçında da gol atan Umut Nayir, bu sezon seyircisi önünde dört karşılaşmalık seri yakalayan üçüncü oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Ümraniyespor, İstanbul Başakşehir forması giyen Serdar Gürler'in Süper Lig kariyerinde karşılaşacağı sekizinci İstanbul takımı olacak. Serdar şu ana kadar filelerini havalandıramadığı tek İstanbul ekibine bu sezon rakip oldu. Bu sezon İstanbul Başakşehir'e transfer olan Philippe Keny, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Ümraniyespor'a rakip olduğu iki 1. Lig maçında bir gol attı.

ÜMRANİYESPOR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor İstanbul Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele TOD ve beIN Sports dijital platformundan yayınlanıyor.