Ümraniyespor ile Sakaryaspor golsüz berabere kaldı!

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Central Hospital Ümraniyespor ile Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında golsüz berabere kaldı.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Ramazan Ufuk Avdaş, Enes Biroğlu

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül (Dk. 84 Oğuz Yıldırım), Serkan Göksu, Bardhi (Dk. 70 Batuhan Çelik), Emre Kaplan, Benny (Dk. 85 Joao), Atalay Babacan (Dk. 55 Yusuf Sertkaya), Poyraz Efe Yıldırım

Sakaryaspor: İsmail Çipe, Serkan Yavuz, N'Koulou (Dk. 90 Oğuzhan Çapar), Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Kabov (Dk. 46 Simon), Burak Altıparmak, Mamadou, Aabid (Dk. 77 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban, Ozegovic (Dk. 90+5 Emre Demir)

Sarı kartlar: Dk. 32 Serkan Yavuz (Sakaryaspor), Dk. 37. Bardhi, Dk. 86 Oğuz Yıldırım, Dk. 90+4 Yusuf Sertkaya (Central Hospital Ümraniyespor)

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KAR YAĞIŞI ENGEL OLDU

Kar yağışı nedeniyle karşılaşma birkaç kez dururken, 68. dakikada hakem Davut Dakul Çelik zeminin oynamaya elverişli olmadığını belirterek saha kenarında iki takımın teknik heyet ve oyuncularıyla görüştü. Hakemler ve oyuncular daha sonra soyunma odasına gitti. Bu sırada yağış biraz hafiflerken, görevliler tarafından saha zemini de temizlendi. Hakemler ve oyuncular sahaya dönerken, 20 dakikalık aranın ardından maça kaldığı yerden devam edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR



25. dakikada Ali Turap’ın sağ taraftan ortasında ön direkte Poyraz Efe’nin kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

42. dakikada hakem Davut Dakul Çelik, yoğun kar yağışı sebebiyle saha çizgilerinin temizlenmesi için görevlileri sahaya çağırdı.

47. dakikada Burak Çoban’ın ceza sahası içi sol çaprazdan ortasında arka direkte Mamadou’un vuruşunda meşin yuvarlak sol yandan auta gitti.

68. dakika hakem Davut Dakul Çelik, yoğun kar yağışı nedeniyle 3. kez oyunu durdurdu. İki takımın oyuncularıyla görüşen Çelik, takımları soyunma odasına gönderdi. Saha çizgilerinin belirlenmesi ve yoğun kar yağışının durmasının ardından mücadele yaklaşık 15 dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

76. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun pasta savunmaya çarpan top Kahraman’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak soldan az farkla auta gitti.