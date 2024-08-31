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Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük arasında 4 gollü maç

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#Futbol#Fatih Karagümrük#Ümraniyespor
Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük arasında 4 gollü maç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 21:38

1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Central Hospital Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.

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Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.

Seremoni öncesinde iki takımın oyuncuları sahaya Atatürk'ün "Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir." sözünü taşıyan pankartla çıktı.

Öte yandan statta Türk bayrağının yanında Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarına da yer verildi.

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Selim Şenöz

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 74 Batuhan Çelik), Cavare, Mustafa Eser, Furkan Apaydın (Dk. 46 Melih Okutan), Hoti (Dk. 79 Glumac), Soukou, Serkan Göksu, Bardhi (Dk. 68 Batuhan Arıcı), Benny (Dk. 74 Kubilay Aktaş), Minchev (Dk. 78 Mehmet Ali Büyüksayar)

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş (Dk. 62 Çağtay Kurukalıp), Doh (Dk. 90+1 Muhammed Mert), Ahmet Sivri (Dk. 63 Dovedan), Adnan Uğur (Dk. 46 Göktan Gürpüz), Yiğit Fidan (Dk. 46 Ahmet Tarık Tuğyan), Camacho (Dk. 72 Ömer Faruk Gümüş), Wesley

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Goller: Dk. 3 Furkan Apaydın, Dk. 8 Benny (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 53 Camacho, Dk. 79 Paoletti (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 26 Hoti, Dk. 31 Benny (Central Hospital Ümraniyespor)

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#Futbol#Fatih Karagümrük#Ümraniyespor

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