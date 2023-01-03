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Canlı anlatım: Ümraniyespor Hatayspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniyespor#Hatayspor#Süper Lig
Canlı anlatım: Ümraniyespor Hatayspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 16:39

Spor Toto Süper Lig 17.hafta maçında Ümraniyespor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 17.hafta maçında Ümraniyespor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

ÜMRANİYESPOR 1-1 HATAYSPOR

GOL: 24' El Kaabi, 39' Avounou

İlk yarı sonucu: 1-1

Ümraniyespor'un 5. dakikada Umut Nayir ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Oğuz, Sackey, Avounou, Valentin, Del Valle, Umut.

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Simon, Kaan, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Bertuğ

ÜMRANİYESPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.

 

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#Ümraniyespor#Hatayspor#Süper Lig

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