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Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Ümraniyespor Galatasaray maçı 11'leri

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#Ümraniyespor#Galatasaray#Süper Lig
Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İşte Ümraniyespor Galatasaray maçı 11leri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 19:26

Ümraniyespor Galatasaray maçı canlı yayınla heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray Ümraniyespor'a konuk olacak. Daha önce sadece hazırlık mücadeleleri kapsamında karşılaşan Ümraniyespor ve Galatasaray, böylece ilk resmi mücadelelerine çıkmış olacak. Heyecan dolu karşılaşma canlı yayınla naklen ekranlara gelecek. Gözler şimdi Ümraniyespor Galatasaray maçı canlı yayın bilgilerinde. Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Ümraniyespor Galatasaray maçı 11'leri ve karşılaşma hakkında ayrıntılar.

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Ümraniyespor Galatasaray maçı, ligde iki maçta 3 puan toplayabilen Sarı Kırmızılı ekip için kritik bir önem arz edecek. Güzel bir gidişat elde ederek şampiyonluk yolundaki önemli adaylardan birisi olmayı hedefleyen Galatasaray, şu ana kadar 4 kez karşılaştığı ve hiç mağlubiyet yaşamadığı rakibi karşısında 3 puan arayışında olacak. Peki, Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Ümranyespor, Galatasaray'ı konuk edecek. 19 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

11'LER BELLİ OLDU

Ümraniyespor'un 11'i: Serkan Kırıntılı, Allysson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Serkan Göksu, Avounou, Onur, de Valle, Bettaieb, Mrsic.

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Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.

 

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#Ümraniyespor#Galatasaray#Süper Lig

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