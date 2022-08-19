Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Ümraniyespor Galatasaray maçı 11'leri

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Ümraniyespor Galatasaray maçı, ligde iki maçta 3 puan toplayabilen Sarı Kırmızılı ekip için kritik bir önem arz edecek. Güzel bir gidişat elde ederek şampiyonluk yolundaki önemli adaylardan birisi olmayı hedefleyen Galatasaray, şu ana kadar 4 kez karşılaştığı ve hiç mağlubiyet yaşamadığı rakibi karşısında 3 puan arayışında olacak. Peki, Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Ümranyespor, Galatasaray'ı konuk edecek. 19 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

11'LER BELLİ OLDU

Ümraniyespor'un 11'i: Serkan Kırıntılı, Allysson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Serkan Göksu, Avounou, Onur, de Valle, Bettaieb, Mrsic.

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Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.