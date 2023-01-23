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Canlı anlatım | Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniyespor#Fenerbahçe#Süper Lig
Canlı anlatım | Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 15:51

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın önemli olaylarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Maçta ilk devre oynanıyor...

Ümraniyespor 0-0 Fenerbahçe

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Oğuz, Kartal Kayra, Onur, Adel, Umut.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, Batshuayi.

İKİ İSİM SAKAT

Fenerbahçe'de Joshua King ve Osayi Samuel sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

JOAO PEDRO FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına tek oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Ümraniyespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. 

Öte yandan sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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#Ümraniyespor#Fenerbahçe#Süper Lig

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