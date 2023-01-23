Canlı anlatım | Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Maçta ilk devre oynanıyor...
Ümraniyespor 0-0 Fenerbahçe
İLK 11'LER
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Oğuz, Kartal Kayra, Onur, Adel, Umut.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, Batshuayi.
İKİ İSİM SAKAT
Fenerbahçe'de Joshua King ve Osayi Samuel sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.
JOAO PEDRO FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına tek oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Ümraniyespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.