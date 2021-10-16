Ümraniyespor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

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Recep Uçar'ın öğrencileri 3 puana uzanarak namağlup unvanını sürdürmek ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak, bir diğer İstanbul temsilcisi Eyüpspor ise mücadeleyi kazanarak zirve yarışını sürdürmek için sahaya çıkacak.



ÜMRANİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Ümraniyespor-Eyüpspor maçı bugün saat 13.30'da başlayacak. Mücadele TRT AVAZ kanalından canlı olarak yayınlanacak.