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Canlı: Ümraniyespor - Antalyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniyespor#Antalyaspor#Süper Lig
Canlı: Ümraniyespor - Antalyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 10:34

Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in ikinci haftasında Ümraniyespor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Ümraniyespor 0-0 Antalyaspor

Ümraniyespor: Serkan K, Serkan G, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Onur, Bettaieb.

Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.

ÜMRANİYESPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Antalyaspor maçı saat 19.15'te başladı ve karşılaşma Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

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#Ümraniyespor#Antalyaspor#Süper Lig

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