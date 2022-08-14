Canlı: Ümraniyespor - Antalyaspor maçı

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Süper Lig'in ikinci haftasında Ümraniyespor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.
Maçta ilk devre oynanıyor
Ümraniyespor 0-0 Antalyaspor
Ümraniyespor: Serkan K, Serkan G, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Onur, Bettaieb.
Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.
ÜMRANİYESPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor - Antalyaspor maçı saat 19.15'te başladı ve karşılaşma Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor.