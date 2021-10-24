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Ümraniyespor, Altınordu'yu iki golle geçti

#TFF 1. Lig#Ümraniyespor#Altınordu
Ümraniyespor, Altınorduyu iki golle geçti

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

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TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem Özbay
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 78 Furkan Metin), Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Dk. 41 Sami Satılmış), Recep Aydın (Dk. 46 Burak İnce), Hüsamettin Yener, Ahmet Dereli (Dk. 46 Yusuf Can Esendemir), Enis Destan (Dk. 56 Şeref Özcan)
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Onur Ayık (Dk. 74 Emre Nefiz), Oğuz Gürbulak (Dk. 88 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu (Dk. 88 Yunus Emre Merotoğlu), Del Valle (Dk. 74 Napoleoni), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 58 Mrsic), Camara
Goller: Dk. 31 ve 45 4 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Rıdvan Koçak, Dk. 32 Ahmet Dereli, Dk. 37 Metehan Yılmaz (Altınordu), Dk. 21 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 69 Mrsic, Dk. 73 Serkan Göksu, Dk. 90 2 Yunus Emre Mertoğlu (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

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#TFF 1. Lig#Ümraniyespor#Altınordu

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