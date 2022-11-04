Canlı Anlatım: Ümraniyespor Alanyaspor maçı

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Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Ümraniyespor: 2

Alanyaspor: 0

Goller: 21' Umut Nayir, 38' Geraldo

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

1. dakikada Strahil Popov’un sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Yonathan del Valle’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

3. dakikada Yonathan del Valle’nin ceza yayının solundan uzak köşeye yerden vuruşunda kaleci Runar Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

21. dakikada Yonathan del Valle’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Nayir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan pozisyona ilk olarak ofsayt verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla orta noktayı gösterdi. 1-0

38. dakikada Geraldo’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

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Francesco Farioli göreve geldiğinden bu yana İstanbul takımlarıyla oynadığı 12 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Alanyaspor, bu iki galibiyeti de İtalyan teknik adamın eski takımı Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup ederek aldı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü yiyen takım Ümraniyespor. Alanyaspor ise şu ana kadar kullandığı iki penaltının birini gole çevirebildi.

Ümraniyespor formasıyla çıktığı son iki maçta ikişer gol pası verip birer asist yapan Geraldo'nun, Süper Lig kariyerinde daha önce verdiği 23 şut pası golle sonuçlanmamıştı. Ümraniyespor'un bu sezon evinde attığı dört Süper Lig golünün ikisini kaydeden Umut Nayir, Alanyaspor'a rakip olduğu son iç saha maçında fileleri havalandırdı.

Son beş Süper Lig maçında üç gol atan Jure Balkovec, daha önceki 70 karşılaşmada aynı sayıda gol kaydetmişti. Sloven oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç maçta fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor. Koka, Alanyaspor formasıyla çıktığı son üç Süper Lig maçında da gol katkısı yaptı. Geçen sezon Akdeniz ekibi adına üst üste dört karşılaşmada bunu başaran tek isim Joao Novais'ti.

ÜMRANİYESPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Ümraniyespor Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.