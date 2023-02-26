Canlı anlatım: Ümraniyespor Adana Demirspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

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ÜMRANİYESPOR 0-0 ADANA DEMİRSPOR

İlk yarı bitti...

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Mustafa, Glumac, Epureanu, Onur, Oğuz, Sackey, Valentin, Geraldo, Sekidika, Umut.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Emre, Belhanda.

LİG’DE İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Ümraniyespor - Adana Demirspor bugünkü maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de ikinci kez rakip oluyor. İki ekip, daha önce Spor Toto 1. Lig'de 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar sahadan hiç galip ayrılamazken, 3 kez mavi-lacivertliler kazandı.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Ümraniyespor - Adana Demirspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşcıoğlu yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu.

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ÜMRANİYESPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Adana Demirspor maçı saat 16.00’da başladı. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.