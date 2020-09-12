MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜmraniyespor 2-1 Royal Hastanesi Bandırmaspor
GeriFutbol Ümraniyespor 2-1 Royal Hastanesi Bandırmaspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 19:11 | Son Güncelleme:

Ümraniyespor 2-1 Royal Hastanesi Bandırmaspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ümraniyespor 2-1 Royal Hastanesi Bandırmaspor
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Sarper Barış Saka, Seyfettin Ünal, Ali Tuna

Ümraniyespor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Fernandes, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Mustafa Murat Uslu (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Yunus Emre Mertoğlu (Dk. 61 Mayi), Serkan Göksu, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 78 Enes Soy), Zivkovic, Hüseyin Çolak (Dk. 88 Sow)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Fırat Arıkan, Selçuk Alibaz (Dk. 86 Sinan Akaydin), Landel (Dk. 65 Samet Katanalp), Hüseyin Bak, Erkan Taşkıran, Doğan Can Davas (Dk. 46 Benhur Keser), Del Valle (Dk. 86 Berat Satılmış), Pote

Goller: Dk. 44 Gökhan Süzen, Dk. 89 Mayi (Ümraniyespor), Dk. 81 Del Valle (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 1 Yunus Emre Mertoğlu, Dk. 52 Serkan Göksu, Dk. 67 Muammer Denizhan Taşkan (Ümraniyespor), Dk. 49 Fırat Arıkan, Dk. 73 Hüseyin
Bak (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle