Ümraniyespor 1 - 2 Boluspor (Maç özeti)

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Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Ümraniyespor, Boluspor’u konuk etti. Boluspor, karşılaşmanın 90+1. dakikasında bulduğu golle deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Berk’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdurrahman uzaktan çok sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

14. dakikada Emre’nin soldan kullandığı ortada Camara ön direkte kafayı vurdu. Savunmada Mehmet’e çarpan top bir anda kaleye yönelirken, kaleci Selmani son anda gole engel oldu.

18. dakikada sol kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Bregu rakibinden sıyrılıp kale sahası önüne çıkardı. Berk’in gelişine sert şutunda kaleci Burak son anda topu kornere çeldi.

22. dakikada Emre’nin sağdan ortasında Yusuf ceza sahası içinde kafayla indirdi. Onur’un şutunda kaleci Selmani’den dönen topu Camara yakın mesafeden tamamlamak istedi ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

26. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’ın sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken topu Yusuf kafayla tamamladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Selmani gole izin vermedi.

65. dakikada Serkan’ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Bammou’nun vuruşunda Selmani’den dönen topu defans uzaklaştırdı.

70. dakikada Yusuf’un soldan ortasında savunmadan Abdurrahim’in kontrol edemediği top Onur Ayık’ta kaldı. Bu futbolcunun pasında kale sahası önünde topla buluşan Bammou düzeltip vurdu ve eşitliği getiren isim oldu. 1-1

87. dakikada orta sahada topla buluşan Kassongo, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi ve çaprazdan vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Roshi ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu. Kaleci Burak’tan seken top Novak’ta kaldı. Bu futbolcunun pasında müsait pozisyondaki Brego yakın mesafeden vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 1-2