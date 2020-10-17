Ümraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Emir Eray Eyisoy
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk (Dk. 37 Akabueze), Glumac, Gökhan Süzen, Hasan Batuhan Artarslan, Serkan Göksu (Dk. 80 Turgut Doğan Şahin), Yusuf Emre Gültekin, Gomis, Camara (Dk. 65 Mayi), Zivkovic (Dk. 83 Hüseyin Çolak)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Fatih Solmaz (Dk. 21 Mert Kula), Soner Gönül, Uğur Utlu, Süleyman Olgun, Cem Ekinci, Dialiba (Dk. 22 İrfan Akgün), Kone (Dk. 90 2 Tahir Babaoğlu), Manaj (Dk. 64 Barış Alper Yılmaz)
Goller: Dk. 45 Murat Kula (Kendi kalesine) (Ümraniyespor), Dk. 62 Süleyman Olgun (Penaltıdan), Dk. 75 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 45 Süleyman Olgun, Dk. 73 Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü), Dk. 55 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 62 Zivkovic, Dk. 90 4 Alaaddin Okumuş (Ümraniyespor)
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