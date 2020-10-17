MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜmraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü
GeriFutbol Ümraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

Ümraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ümraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Emir Eray Eyisoy
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk (Dk. 37 Akabueze), Glumac, Gökhan Süzen, Hasan Batuhan Artarslan, Serkan Göksu (Dk. 80 Turgut Doğan Şahin), Yusuf Emre Gültekin, Gomis, Camara (Dk. 65 Mayi), Zivkovic (Dk. 83 Hüseyin Çolak)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Fatih Solmaz (Dk. 21 Mert Kula), Soner Gönül, Uğur Utlu, Süleyman Olgun, Cem Ekinci, Dialiba (Dk. 22 İrfan Akgün), Kone (Dk. 90 2 Tahir Babaoğlu), Manaj (Dk. 64 Barış Alper Yılmaz)
Goller: Dk. 45 Murat Kula (Kendi kalesine) (Ümraniyespor), Dk. 62 Süleyman Olgun (Penaltıdan), Dk. 75 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 45 Süleyman Olgun, Dk. 73 Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü), Dk. 55 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 62 Zivkovic, Dk. 90 4 Alaaddin Okumuş (Ümraniyespor)

Ümraniyespor 1-2 Ankara Keçiörengücü

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle