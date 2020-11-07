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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Ümraniyespor 1-1 Tuzlaspor

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Ümraniyespor 1-1 Tuzlaspor
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TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Emin Tuğral
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Serkan Göksu (Dk. 86 Yusuf Emre Gültekin), Fernandes, Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 73 Turgut Doğan Şahin), Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan, Zivkovic (Dk. 73 Hüseyin Çolak), Glumac, Ercan Coşkun, Mayi (Dk. 45 1 Muammer Denizhan Taşkan)
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Yohou, Aykut Çeviker, Gökcan Kaya, Aosman (Dk. 81 Özgür Can Özcan), Cajic (Dk. 53 Vedat Bora), Pucko (Dk. 53 Onur Ayık), Erdem Özgenç, Rosario, Ferhat Öztorun
Goller: Dk. 18 Gomis (Ümraniyespor), Dk. 22 Gökcan Kaya (Tuzlaspor)
Sarı kart: Dk. 90 Onur Ayık (Tuzlaspor)

Ümraniyespor 1-1 Tuzlaspor

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