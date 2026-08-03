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Ümraniye'de Italiano kanunları! Hiçbir futbolcuya ayrıcalık yok

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#Beşiktaş#Vincenzo Italiano#Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri
Ümraniyede Italiano kanunları Hiçbir futbolcuya ayrıcalık yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 08:24

Beşiktaş'ta kısa sürede etkisini gösteren teknik direktör Vincenzo Italiano, saha içi liderliği kaptan Orkun Kökçü’ye emanet etti. İtalyan çalıştırıcının disiplin, antrenman temposu ve takım içi kurallar konusunda taviz vermediği, oyuncularından her koşulda tam odak ve sorumluluk istediği belirtildi.

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Göreve başladıktan kısa süre sonra takım üzerindeki etkisini hissettiren Vincenzo Italiano, disiplin anlayışıyla dikkat çekiyor.

Siyah-Beyazlılar’ın, Midtjylland’ı iki maçta da gol yemeden elemesi, İtalyan teknik adamın oyun planına duyulan güveni artırdı.

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SIFIR TOLERANS

Italiano’nun saha içindeki ilk kuralının jest ve mimiklere sıfır tolerans olduğu belirtildi. Hakeme, rakibe ya da takım vermeyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından yalnızca mücadeleye odaklanmalarını istiyor. Tecrübeli teknik adamın, en küçük konsantrasyon kaybına bile müdahale ettiği kaydedildi.

Ümraniyede Italiano kanunları Hiçbir futbolcuya ayrıcalık yok

KİMSEYE AYRICALIK YOK

Antrenmanlarda maç temposuna yakın bir çalışma düzeni uygulayan Italiano, kamp ve karşılaşma günlerinde arkadaşına tepki göstererek oyundan düşen futbolcuların bu tavırlarına izin ortak yemeklere katılımı zorunlu tutuyor. İdmanlara veya toplantılara geç kalan futbolculara para cezası verildiği, taktik disipline uymayan isimlerin de uyarıldığı ifade edildi.

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Saha içindeki liderliği kaptan Orkun Kökçü’ye veren Italiano, Milli oyuncuyu en önemli yardımcısı olarak görüyor. Takım içindeki aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan deneyimli teknik adamın, kurallar konusunda hiçbir futbolcuya ayrıcalık tanımadığı özellikle vurgulandı.

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#Beşiktaş#Vincenzo Italiano#Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri

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