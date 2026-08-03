Ümraniye'de Italiano kanunları! Hiçbir futbolcuya ayrıcalık yok

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Göreve başladıktan kısa süre sonra takım üzerindeki etkisini hissettiren Vincenzo Italiano, disiplin anlayışıyla dikkat çekiyor.

Siyah-Beyazlılar’ın, Midtjylland’ı iki maçta da gol yemeden elemesi, İtalyan teknik adamın oyun planına duyulan güveni artırdı.

SIFIR TOLERANS

Italiano’nun saha içindeki ilk kuralının jest ve mimiklere sıfır tolerans olduğu belirtildi. Hakeme, rakibe ya da takım vermeyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından yalnızca mücadeleye odaklanmalarını istiyor. Tecrübeli teknik adamın, en küçük konsantrasyon kaybına bile müdahale ettiği kaydedildi.

KİMSEYE AYRICALIK YOK

Antrenmanlarda maç temposuna yakın bir çalışma düzeni uygulayan Italiano, kamp ve karşılaşma günlerinde arkadaşına tepki göstererek oyundan düşen futbolcuların bu tavırlarına izin ortak yemeklere katılımı zorunlu tutuyor. İdmanlara veya toplantılara geç kalan futbolculara para cezası verildiği, taktik disipline uymayan isimlerin de uyarıldığı ifade edildi.

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Saha içindeki liderliği kaptan Orkun Kökçü’ye veren Italiano, Milli oyuncuyu en önemli yardımcısı olarak görüyor. Takım içindeki aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan deneyimli teknik adamın, kurallar konusunda hiçbir futbolcuya ayrıcalık tanımadığı özellikle vurgulandı.