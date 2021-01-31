Ümraniye - Samsunspor maçında görülmemiş pozisyon! Herkes topu bıraktı...

1. Lig'de Ümraniyespor ile Samsunspor'un karşı karşıya geldiği maç 2-2 eşitlikle sona ererken maçın son bölümlerinde ilginç bir pozisyon meydana geldi.

Karşılaşmanın hakemi, 90. dakikada hakem atışı yaparken Ümraniyespor'da Okan Derici, Samsunsporlu oyuncu topa dokunmadan topu aldı, kaleciyi geçip golü attı.

ERTUĞRUL SAĞLAM KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bunun üzerine Samsunspor cephesi oldukça sinirlenirken hakeme uzun süreli itirazlarda bulundular. Samsunspor'da teknik direktörü Ertuğrul Sağlam itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

Samsunsporlu futbolcular, Ümraniyespor'un attığı golün etik olmadığını belirtirken uzun bir süre maç durdu.

SANTRA SONRASI TOPU BIRAKTILAR

8 dakikalık bir aradan sonra Samsunspor santra yaparken Ümraniyesporlu futbolcular rakip takımın gol atmasına izin verdi. Nadir Çiftçi ise boş kaleye golü atarken skoru 2-2 yaptı.

Bu golün ardından maç sona erdi ve iki takım, 1 puanla sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın son dakikalarında meydana gelen bu pozisyon ise uzun süre hafızalardan çıkmayacak gibi gözüküyor.

''GOL GEÇERSİZ SAYILMALIYDI''

Maçtan sonra hakem yorumcusu Deniz Çoban, Twitter hesabından pozisyonla ilgili ''Top yere değdiği anda oyundadır ancak top gol olmadan en az iki oyuncuya değmek zorundadır. Dolayısıyla bu gol geçersiz sayılmalıydı.'' sözlerini kullandı.

Samsunspor, maçın ardından yaptığı açıklamada pozisyonda kural hatası olduğunu ve bu yüzden TFF'ye maçın tekrarı için başvuru yapılacağını açıkladı. Samsunspor'un paylaşımı şu şekilde;

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