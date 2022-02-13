Ümraniye-Erzurum maçında 6 gol var, kazanan yok

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
84 yıl sonra aynı tarihi hata Macrona çok sert tepki84 yıl sonra aynı tarihi hata! Macron'a çok sert tepki#Ukrayna
80inci testi de pozitif Beynim artık her gün bana Muzaffer bugün öleceksin diyor80'inci testi de pozitif! "Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor"#İstanbul
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
KDV indirimi nasıl yansıyacak İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlarKDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar#KDV Oranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz#AK PARTİ
Ticaret Bakanı Muştan KDV indirimi açıklaması 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacakTicaret Bakanı Muş'tan KDV indirimi açıklaması! 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacak#Mehmet Muş
Sultangazide düğün sahiplerinden polise saldırıSultangazi'de düğün sahiplerinden polise saldırı#Sultangazi
CIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryoCIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryo!#Rusya
Kanlı takip Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldüKanlı takip! Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldü#Kocaeli
Evini kiraya vermeyen ev sahibi için kritik karar Uymayana para cezası...Evini kiraya vermeyen ev sahibi için kritik karar! Uymayana para cezası...#Amsterdam
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme... Faysal Söylemez de gözaltına alındıHalil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme... Faysal Söylemez de gözaltına alındı#Halil Falyalı
Gelgit dalgaları hepsini yuttuGelgit dalgaları hepsini yuttu! #ENDONEZYA
İnsanlık tarihi baştan yazılacakİnsanlık tarihi baştan yazılacak!#Neandertal
Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlarMasadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar#Muhalefet
Ayılan ayrılana Neler oluyor ilişkilereAyılan ayrılana! Neler oluyor ilişkilere?#Pınar Deniz
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ümraniye-Erzurum maçında 6 gol var, kazanan yok

#Spor Toto 1. Lig#Ümraniyespor#BB Erzurumspor
Ümraniye-Erzurum maçında 6 gol var, kazanan yok

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı BB Erzurumspor ile 3-3 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Turgut Doman xx, Baran Eraslan xx, Emrah Ünal xx

Ümraniyespor: Burak Öğür x, Emre Nefiz xx (Atalay Babacan dk. 80 ?), Alim Öztürk xx, Vrsajevic xx, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 65 xx), Mrsic xx (Serkan Göksu dk. 65 xx), Onur Ayık xxx (Atakan Üner dk. 88 ?), Camara xx (Yonathan del Valle dk. 81 ?), Yacine Bammou xxx

BB Erzurumspor: Jakub Szumski x, Orhan Ovacıklı xx, Aykut Demir xx, Mustafa Yumlu xx, Mücahit Albayrak xx, Hasek xx (Gökhan Alsan dk. 46 x), Estrela xx, Arvydas Novikovas xxx (Shala dk. 88 ?), Eren Tozlu xxx (Alican Özfesli dk. 88 ?), Emircan Altıntaş xx (Aly Malle dk. 80 ?), Olanare xx (Oltan Karakullukçu dk. 90+3 ?)

Goller: Mustafa Yumlu (k.k.) (dk. 31), Onur Ayık (dk. 36), Yacine Bammou (dk. 73) (Ümraniyespor), Yacine Bammou (k.k.) (dk. 4), Eren Tozlu (dk. 52), Mustafa Yumlu (dk. 54) (BB Erzurumspor)

Haberin Devamı

Sarı kartlar: Alim Öztürk (Ümraniyespor), Gökhan Alsan (BB Erzurumspor)

Ümraniye-Erzurum maçında 6 gol var, kazanan yok


Maçtan dakikalar

4. dakikada Orhan Ovacıklı’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Emircan Altıntaş’ın ortasında kale önünde Yacine Bammou’nun ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

25. dakikada sağ kanattan Onur Ayık’ın vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Yacine Bammou pasını Oğuz Gürbulak’a aktardı. Oğuz’un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

31. dakikada sağ kanattan Kartal Kayra Yılmaz’ın ortasında ceza sahası içinde Mrsic’in kafa vuruşu kaleci Szumski’den döndü. Ardından top kale önünde Mustafa Yumlu’ya çarptı ve ağlarla buluştu. 1-1

36. dakikada Camara’nın sol kanattan ortasında arka direkte Onur Ayık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

52. dakikada sağ kanattan Arvydas Novikovas’ın ortasında ceza sahası içinde Olanare’nin kafa vuruşunda kaleci Burak Öğür’den dönen topu Eren Tozlu kafayla tamamladı. 2-2

54. dakikada Arvydas Novikovas’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Mustafa Yumlu, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-3

Haberin Devamı

73. dakikada Yusuf Emre Gültekin’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Yacine Bammou’nun topu kontrol edip, dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3

Ümraniye-Erzurum maçında 6 gol var, kazanan yok

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Ümraniyespor#BB Erzurumspor

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası