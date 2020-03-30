Ümit Özat'tan corona virüse olay meydan okuma!..

Son olarak Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica takımını çalıştıran Ümit Özat, corona virüse yakalanarak tedavi altına alınan Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a bir video ile geçmiş olsun dileklerini iletti.

Videoda saçlarını tıraş eden Ümit Özat, ilk defa kendi saçlarını kestiğini belirtirken, bunu corona virüsle mücadelede farkındalık yaratmak adına yaptığını ifade etti.

Özat, corona virüse yakalanmamak için evde kalınması gerektiğine vurgu yaparken, hastalıkla mücadele edenlere moral olması için de Cem Karaca'nın seslendirdiği Deniz Üstü Köpürür şarkısını söyledi.

İşte o anlar: