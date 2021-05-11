Ümit Özat'tan olay Fenerbahçe paylaşımı! Ali Koç yönetimini eleştirdi...

Beşiktaş ve Galatasaray'la zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, mutlak üç puan parolasıyla çıktığı Sivasspor maçında aldığı yenilgi sonrası şampiyonluk yarışında büyük fırsat teperken müsabakanın ardından Ümit Özat, yönetimi eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda Ersun Yanal'la yaşayan ve bu tarihten itibaren ligde zirve yarışanda ipi göğüsleyemeyen sarı lacivertlilerde Ali Koç, büyük umutlarla başkan olurken kupa hasretine son veremedi.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda uzun yıllardır şampiyonluk sevinci yaşayamayan sarı lacivertli takım, bu sezon hasreti bitirmek adına alternatifli bir takım oluştursa da Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisine düştü.

Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimine eski oyuncusu Ümit Özat'tan eleştiri geldi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin The Land of Legends Cup'ta kazandığı kupanın fotoğrafını paylaşan Özat, "3 yılda kazanılan tek kupa. Hayaller/Hayatlar." ifadelerine yer verdi.

Deneyimli teknik adamın yaptığı bu paylaşım, 3 yıldır görev yapan Ali Koç yönetimine eleştiri olarak algılanırken sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum aldı.