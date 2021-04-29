Ümit Özat'tan Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki değişikliklere tepki!
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Alanyaspor maçının son bölümünde yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının son bölümünde yapılan oyuncu değişikliklerine flaş bir yorum geldi.
Emre Belözoğlu, uzatma dakikalarında Enner Valencia'yı kenara alırken oyuna Marcel Tisserand'ı soktu. Aynı anda Caner Erkin ise yerini Filip Novak'a bıraktı.
Bu değişikliklerin ardından Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ümit Özat, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
'NEREDEN NEREYE...'
Ümit Özat'ın paylaşımında "90'da Osasuna forvet çıkarıp defans sokuyor oyuna. Nereden nereye..." ifadelerini kullandı.