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Ümit Özat ve Arda Turan'a Alex de Souza sürprizi!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, Ümit Özat ile Arda Turan'ın gerçekleştirdiği Instagram canlı yayınında yorum yaptı.
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Instagram'da Arda Turan ile canlı yayın gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli kulübün eski yıldızı Alex de Souza, canlı yayında "Kaptanlar selam" şeklinde yorum yaptı.
Bu yorumun ardından Fenerbahçeli taraftarlar çok sayıda mesaj yazdı.
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