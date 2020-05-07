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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2020 - 21:22,Son Güncelleme:

Ümit Özat ve Arda Turan'a Alex de Souza sürprizi!

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Ümit Özat ve Arda Turan'a Alex de Souza sürprizi!
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, Ümit Özat ile Arda Turan'ın gerçekleştirdiği Instagram canlı yayınında yorum yaptı.

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Instagram'da Arda Turan ile canlı yayın gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün eski yıldızı Alex de Souza, canlı yayında "Kaptanlar selam" şeklinde yorum yaptı.

Bu yorumun ardından Fenerbahçeli taraftarlar çok sayıda mesaj yazdı.

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