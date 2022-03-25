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Ümit Özat, Portekiz - Türkiye maçında milli futbolcuyu eleştirdi

#A Milli Takım#Portekiz#Dünya Kupası
Ümit Özat, Portekiz - Türkiye maçında milli futbolcuyu eleştirdi

Ümit Özat, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye'nin Portekiz'le karşılaştığı maçta sol kanatta görev alan Berkan'ı eleştirdi.

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A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile karşılaşırken karşılaşmada Stefan Kuntz'un kadro tercihi çok tartışıldı.

Karşılaşmaya 3-4-3 dizilişiyle çıkan Kuntz, Galatasaray'da orta sahada görev yapan Berkan Kutlu'yu sol kanatta oynattı.

Müsabakadaki oyunuyla etkisiz bir görüntü çizen Berkan, sosyal medyada çok konuşulurken Stefan Kuntz da bu tercihi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de sol bek oynayan Teknik Direktör Ümit Özat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Berkan'ın performansını eleştirdi.

Ümit Özat, "Sol taraf Allah'a emanet" paylaşımını yaptı.

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#A Milli Takım#Portekiz#Dünya Kupası

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