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Ümit Özat ile Hakan Bilal Kutlualp arasında gerginlik! 'Alex almadı mı parasını!'

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#Fenerbahçe#Hakan Bilal Kutlualp#Ümit Özat
Ümit Özat ile Hakan Bilal Kutlualp arasında gerginlik Alex almadı mı parasını
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 14:24

Hakan Bilal Kutlualp'in Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda konuşmasını yapmasının ardından salonun dışına çıkmasıyla birlikte gerginlik yaşandı.

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Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından Ümit Özat ile Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp yan yana geldikleri bir esnada tartışma yaşandı.

Karşılıklı atışmayla ortam gerildi

Ümit Özat "Taraftarlar bizim yüzümüzden Fenerbahçeli oluyor, senin yüzünden mi oluyor ? Sen mi top oynadın bu kulüpte, bir lira para vermedin bu kulübe" diyerek tepkisini dile getirirken Kutlualp tarafından gelen "Sen de oynadıysan paranı aldın" sözü üzerine gerginlik biraz daha arttı.

'Alex almadı mı parasını?'

Bu söz üzerine Ümit Özat bu kez "Can Bartu almadı mı, ne anlatıyorsun. Alex almadı mı parasını" diyerek tepki verdi. İki isim etrafındakilerin araya girmesiyle tartışmayı sonlandırdı ve farklı noktalara hareket ederek birbirinden uzaklaştılar.

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#Fenerbahçe#Hakan Bilal Kutlualp#Ümit Özat

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