MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜmit Özat FETÖ soruşturması kapsamında tanık olarak ifade verdi
GeriFutbol Ümit Özat FETÖ soruşturması kapsamında tanık olarak ifade verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 20:34 | Son Güncelleme:

Ümit Özat FETÖ soruşturması kapsamında tanık olarak ifade verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ümit Özat FETÖ soruşturması kapsamında tanık olarak ifade verdi

ESKİ Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak, emniyette ifade verdi.

Bir televizyon programında, "Yetkililer sorsunlar anlatırım her şeyi" yönünde açıklamalarda bulunan Ümit Özat, futbolda FETÖ terör örgütü yapılasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermesi için emniyete çağrıldı.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden Özat’ın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade verdiği öğrenildi.

"FETÖ İLE İLGİLİ BİLDİKLERİMİ ANLATTIM"

Ümit Özat, verdiği ifadenin ardından resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında Özat, Bugün, devletimizin davetine icabet ederek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü’ne giderek FETÖ ile ilgili bildiklerimi anlattım" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi